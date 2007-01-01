



Вновь блокированы сайты радио «Свобода» и «Голос Америки»

2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 13:37:55

На территории Азербайджана вновь заблокирован доступ на сайты радио «Свобода» и «Голос Америки». Эта проблема длится уже не первую неделю. По мере появления критических материалов в адрес властей Азербайджана, доступы на сайты азербайджанских служб этих радиостанций блокируется.

То же самое происходит с сайтом «Мейдан ТВ» и газеты «Азадлыг».

За пределами страны доступ на эти сайты свободен.

Министерство связи Азербайджана не дает разъяснений о причинах блокировки. -02В-