



Работники заповедника оказались браконьерами

2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 12:58:34

В Сальянском районе задержаны лица, занимающиеся незаконной охотой на джейранов. Браконьерами оказались работники Минэкологии.

Как сообщило МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 24 декабря, сотрудники Сальянского районного отдела полиции обнаружили на приусадебных участках работников Ширванского национального парка Саяра Наджафова, Интигама Агасиева и Ислама Рзаева 10 шкур и 5 черепов джейранов, одного живого детеныша джейрана и ружье "TOZ-16". Все трое были задержаны. По факту начато уголовное дело.

Минэкологии в свою очередь подтвердило, что задержанные являлись егерями Ширванского Национального парка. -16D06-