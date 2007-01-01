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Общество 2016
Работники заповедника оказались браконьерами

Работники заповедника оказались браконьерами

2016 Декабрь 26 ( Понедельник )  12:58:34
English Azərbaycan

  В Сальянском районе задержаны лица, занимающиеся незаконной охотой на джейранов. Браконьерами  оказались работники Минэкологии.

Как сообщило МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 24 декабря, сотрудники Сальянского районного отдела полиции обнаружили на приусадебных участках работников Ширванского национального парка Саяра Наджафова, Интигама Агасиева и Ислама Рзаева 10 шкур и 5 черепов джейранов, одного живого детеныша джейрана и  ружье "TOZ-16". Все  трое были задержаны. По факту начато уголовное дело.

Минэкологии в свою очередь подтвердило, что задержанные являлись егерями Ширванского Национального парка. -16D06-

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