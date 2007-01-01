AZ

RU

EN





 
Общество 2016
Таможня провела рейд в торговых центра «Бина» и «Садарак»

Таможня провела рейд в торговых центра «Бина» и «Садарак»

2016 Декабрь 26 ( Понедельник )  12:55:37
English Azərbaycan

 Бакинское Таможенное Управление провело рейд в торговых центрах “Бина” и “Садарак”, где была выявлена контрабанда.

Так,  некоторые предприниматели в нарушение таможенных правил, пытались ввезти 

контрабандным путем пиротехнику и быстровоспламеняющимя товары, говорится в сообщении Таможенного комитета.

В ходе оепрации в этих тороговых центрах, было выявлено и изъято    53200 штук пиротехнической продукции.

Напомним, что согласно решению местных властей, применение шумовых и огнеопасных пиротехнических средств, запрещено. -05D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com