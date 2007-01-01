Таможня провела рейд в торговых центра «Бина» и «Садарак»2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 12:55:37
Бакинское Таможенное Управление провело рейд в торговых центрах “Бина” и “Садарак”, где была выявлена контрабанда.
Так, некоторые предприниматели в нарушение таможенных правил, пытались ввезти
контрабандным путем пиротехнику и быстровоспламеняющимя товары, говорится в сообщении Таможенного комитета.
В ходе оепрации в этих тороговых центрах, было выявлено и изъято 53200 штук пиротехнической продукции.
Напомним, что согласно решению местных властей, применение шумовых и огнеопасных пиротехнических средств, запрещено. -05D-