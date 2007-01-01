

Таможня провела рейд в торговых центра «Бина» и «Садарак» 2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 12:55:37

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Бакинское Таможенное Управление провело рейд в торговых центрах “Бина” и “Садарак”, где была выявлена контрабанда. Так, некоторые предприниматели в нарушение таможенных правил, пытались ввезти контрабандным путем пиротехнику и быстровоспламеняющимя товары, говорится в сообщении Таможенного комитета. В ходе оепрации в этих тороговых центрах, было выявлено и изъято 53200 штук пиротехнической продукции. Напомним, что согласно решению местных властей, применение шумовых и огнеопасных пиротехнических средств, запрещено. -05D-