



Кампания “Новый год 2017” от Azercell

2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 12:52:31

Накануне нового года Azercell Teleсom продолжает радовать своих абонентов выгодными кампаниями и уникальными услугами. Следуя своей традиции, Azercell представляет абонентам кампанию под названием “Новый год 2017”. Данная кампания позволяет абонентам выбрать между двумя 4G смартфонами, а также возможность выгодно общаться. Так, начиная с 26 декабря 2016 года, абоненты Azercell смогут присоединиться к кампании “Новый год 2017” и приобрести смартфон Lenovo 2016 + 5ГБ интернета за 25 азн в месяц или смартфон General Mobile 5Plus + 5ГБ интернетa за 45 азн в месяц. Помимо этого, кампания позволяет пользователям получить выгодные условия для общения внутри страны. Для того, чтобы присоединиться к новой кампании, абонентам необходимо обратиться в Центр Абонентских Услуг, Экспресс-офисы или в один из магазинов Дилерской сети Azercell.

Руководствуясь принципом обеспечения доступности смартфонов с высокоскоростным интернетом для населения, Azercell и впредь будет представлять своим абонентам различные выгодные и привлекательные кампании.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az.



Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.