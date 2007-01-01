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Общество 2016
Провокация против блогера Мехмана Гусейнова

Провокация против блогера Мехмана Гусейнова

2016 Декабрь 24 ( Суббота )  12:28:37
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 На  блогера Мехмана Гусейнова накануне было совершено нападение на улице.

Как написал на своей странице в Facebook блогер, в пятницу около15.10 он вышел из дома,  когда уже выходил из своего квартала, заметил как человек в штатском, выйдя из автомобиля, пошел  за ним.

Слежка продолжалась пока блогер ехал в автобусе и зашел в парикмахерскую, где слежка продолжилась.

« Перед выходом их  парикмахерской я позвонил друзьям и предупредил, что против меня готовят провокацию», - пишет Гусейнов.  Выйдя  из парикмахерской,  увидел, что к первому преследовавшему его, присоединились еще трое.

«Я пошел  в противоположном направлении, но один из этих лиц пошел  прямо на меня,  сильно ударил в плечу и схватил за руку. Остальные  стали приближаться. Я  вырвался и бросился бежать», - пишет  Гусейнов.

Блогер считает, что  его хотели вовлечь в драку, чтобы потом обвинить в хулиганстве, либо подбросить наркотики.  Он не знает, кто были те люди –  полицейскими или наемниками  чиновников.

«Но я знаю точно одно: за любым шагом против меня стоят власти и ответственность напрямую несет руководство страны», - пишет  Гусейнов, полагая, что причина в его журналистской деятельности , критике властей и госчиновников.

«Многие годы я срываю маски с этого правительства, министров, депутатов и разоблачаю их перед народом. А в последнее время я показывал, как власть имущие  на украденные у народа деньги строят себе виллы, создают бизнес», - продолжает Гусейнов.

«Видимо их напугали мои репортажи и они решили устранить меня.  Но это все тщетно я не остановлюсь и буду разоблачать  чиновничий произвол, беззакония, фальсификации.

Я не знаю кто стоит за этим заказом – Кямаледдин Гейдаров, Зия Мамедов, Рамиль Усубов или др. каждый такой шаг против меня предпринимается правительством», - отмечает блогер.

В последнее время Гусейнов на своей странице в Facebook  SANCAQ production опубликовал репортажи о виллах главы МЧС Гейдарова, министра транспорта Мамедова, министра труда Салима Муслимова, мэра Баку Гаджибыла Абуталыбова, бывшего депутата Галиба  Салахзаде, депутата Тахира Сулейманова. –06D—

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