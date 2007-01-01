



Суд объявил о завершении следствия по «Нардаранскому делу»

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 18:36:37

На сегодняшнем процессе по «Нардаранскому делу» защита вновь выдвинула ходатайства. Адвокат Ялчин Иманов ходатайствовал о возвращении в зал обвиняемых, исследования документов, вызове в суд правопреемников погибших во время спецоперации в Нардаране 26 ноября 2015 г. полицейских.

Адвокат также ходатайствовал об эксгумации погибших полицейских с целью установления обстоятельств наступления смерти. Он обратил внимание , что тела полицейских не были подвергнуты экспертизе.

Однако судья отклонил ходатайства.

Далее Иманов зачитал обращение обвиняемых к судье Аловсату Аббасову, который не допускал их на процесс и содержал в холодном подвале суда. Подсудимые считают это продолжением пыток, которым они подвергались в Главном управлении полиции города Баку.

Из-за этого 10 обвиняемых серьезно заболели. Обвиняемые считают, что судья Аббасов войдет в историю не только как садист, применяющий пытки.

«Не забывайте, что нас невозможно сломать каким-либо наказанием», - сказано в обращении.

В ответ судья сказал, что в подвале содержатся не только обвиняемые по «Нардаранскому делу», но и другие подсудимые.

Далее судья объявил о завершении судебного следствия. Но адвокаты запротестовали, заявив, что суд не провел объективного следствия и попросили консультаций с подсудимыми.

После перерыва судья дал слово Тале Багирзаде, который призвал суд расследовать авторство брошюры, которую приписывают ему.

«В этой брошюре есть тяжелые слова об Ильхаме Алиеве. Я не писал этого. Это брошюру сочинили под руководством Рамиля Усубова. Если завершить следствие без исследования брошюры, это значит унизить Ильхама Алиева», - сказал Багирзаде.

Однако судья заявил, что судебное следствие завершено.

В свою очередь, адвокаты сказали, что у них еще есть ходатайство.

Процесс продолжится 26 декабря.

Отметим, что обвиняемые сегодня прекратили акцию голодовки, которую начали 19 декабря в знак протеста против недопуска их на процесс. –36C06--