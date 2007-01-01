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Общество 2016
Беженцы из Джебраила протестуют в Биласуваре

Беженцы из Джебраила протестуют в Биласуваре

2016 Декабрь 23 ( Пятница )  16:23:03
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  Вечером 22 декабря в Биласуварском районе прошла акция протеста беженцев из Джебраильского района.

Как сообщил Turan один из участников, люди выражали недовольство прекращением подачи электричества  в поселок  для беженцев.

На территорию были введены наряды полиции, произошли столкновения с протестующими.

Зампред исполнительной власти Джебраильского района Ариф Фарзалиев подтвердил проведение акции протеста, однако в настоящее время ситуация в поселках, где размещены беженцы «стабильная», сказал он.

По его словам, подача электричества была восстановлена. У беженцев  нет долга за неоплаченную электроэнергию, но местные жители превысили выделенный лимит и электрораспределительная сеть прекратила подачу света.  За одно была прекращена подача и в 11 поселков для беженцев. После переговоров с властями вопрос был отрегулирован, сказал Фарзалиев.

В свою очередь, МВД и Прокуратура выступили с совместным заявлением, где сказано, что группа беженцев из Джебраила совершила марш к зданию исполнительной власти, требуя оплатить использованную электроэнергию.

Участники акции вступили в столкновение с силами полиции , нанеся травмы  9 полицейским, разбив стекла полицейской машины камнями и палками. В ходе предпринятых мер, активные участники беспорядков Джалал Гулиев и Гюльага Ахмедов были задержаны.

По факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье  186.2.2  (умышленна порча имущества), 233  (нарушение общественного порядка) и  315.2  (насилие против представителей власти). -16D-

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