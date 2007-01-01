



Акция в поддержку Муртузы Мурадпура в Баку

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 13:41:51

Группа молодежных активистов провела в Баку мероприятие в защиту преследуемого в Иране Муртазы Мурдапура – борца за права этнических азербайджанцев в Иране.

Как сказано в сообщении Конгресса азербайджанцев мира, Мурадпур был арестован два года назад за то, что добивался для азербайджанцев образования на родном языке.

Он также критиковал власти Ирана за бездействие в связи с высыханием озера Урмия.

Мурадпур содержится в тюрьме города Кередж и уже 58 дней проводит голодовку, требуя освобождения. За время голодовки он похудел на 44 кг.

Во время конференции активисты по Интернету связались с братом арестованного Фардином Мурадпуром. Он сказал, что состояние арестовано ухудшилось и он отказывается прекратить голодовку. -03D-