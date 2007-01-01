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Общество 2016

Акции в защиту азербайджанских политзаключенных в Бельгии

2016 Декабрь 23 ( Пятница )  12:54:31
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Созданная в Бельгии азербайджанскими политэмигрантами «Международная ассоциация по защите прав человека» (“International Human Rights Protection Association” (IHRPA), проведет серию мероприятий в городах этой страны в поддержку политзаключенных в Азербайджане.

Как сообщила Turan вице-президент организации Хаджар Аббасова, на 23 декабря пройдут акции в защиту прав молодежных активистов Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова.

Эти молодые люди осуждены на 10 лет по обвинению в наркотиках, однако истинная причина –  граффити на памятнике Гейдару Алиеву.

По словам Аббасовой, организация планирует акции и в защиту других политзаключенных.—06B--

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