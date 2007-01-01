



Апелляционный суд оставил в силе приговор сатирику

2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 18:24:25

В Ширванском апелляционном суде под председательством Алескера Новрузова сегодня было оглашенное решение по жалобе поэта-сатирика Тофига Гасанли, осужденного на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, гособвинитель просил оставить в силе приговор, а адвокат просил оправдать Гасанли.

Сам поэт указал на нарушения со стороны полиции норм закона в ходе его задержания: в магазине, где он работал, был проведен обыск без санкции, участия адвоката и собственника.

Гасанли просил оправдать его или хотя бы переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статья, чтобы зачесть проведенное под стражей время в период наказания.

Однако суд оставил приговор без изменения.

Защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд и далее в Европейский суд по правам человека.

*Тофиг Гасанли был осужден 22 августа 2016 г. на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Гасанли известен своими критическими памфлетами в СМИ в адрес властей и госчиновников.

В 2005 году он уже был осужден за наркотики на три года, но в 2007 г. был освобожден по амнистии.

Гасанли продолжил публикацию сатиры на facebook и youtube. В январе 2015 года он заявил, что ему угрожают арестом, а в октябре он был задержан.—06B—