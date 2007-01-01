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Общество 2016
Апелляционный суд оставил в силе приговор сатирику

Апелляционный суд оставил в силе приговор сатирику

2016 Декабрь 22 ( Четверг )  18:24:25
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В Ширванском апелляционном суде под председательством Алескера Новрузова  сегодня было оглашенное решение по  жалобе  поэта-сатирика Тофига Гасанли, осужденного на 6 лет  лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщил Turan  адвокат Эльчин Садыгов, гособвинитель просил оставить в силе приговор, а адвокат просил оправдать Гасанли.

Сам поэт указал на нарушения со стороны полиции норм закона в ходе его задержания: в магазине, где он работал, был проведен обыск без санкции, участия адвоката  и собственника.

Гасанли просил оправдать его или хотя бы переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статья, чтобы зачесть проведенное под стражей время в период наказания.

Однако суд оставил приговор без изменения.

Защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд и далее в Европейский суд по правам человека.

*Тофиг Гасанли  был осужден 22 августа 2016 г. на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Гасанли известен своими критическими памфлетами в СМИ в адрес властей и госчиновников.

В 2005 году он уже был осужден за наркотики на три года, но в 2007 г. был освобожден по амнистии.

Гасанли продолжил публикацию сатиры на  facebook  и youtube. В январе 2015 года он заявил, что  ему угрожают арестом, а в октябре он был задержан.—06B—

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