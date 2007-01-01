



МИД Азербайджана призвал страны ОДКБ дать оценку заявлению Бордюжи

2016 Декабрь 30 ( Пятница ) 23:24:41

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество принудить Армению к миру и потребовать выполнения соответствующих резолюций Совбеза ООН по Карабахскому конфликту. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в пятниц, в связи с диверсионной вылазкой армянской армии 29 декабря на государственной границе. МИД Азербайджана также призвал страны ОДКБ выразить отношение к заявлению генсека организации ОДКБ Н.Бордюжи назвавшего сепаратистский режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана «Нагорно-Карабахской Республикой».

«Утром 29 декабря 2016 года разведгруппа ВС Армении, нарушив государственную границу Азербайджана, совершила очередную диверсию. Провокационные действия армян были пресечены, разведгруппа ВС Армении вынуждена была отступить, понеся многочисленные потери в живой силе. При отражении атаки врага погиб военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу», - напоминаетсә в заявлении МИД Азербайджана.

Тело азербайджанского военнослужащего было перенесено на территорию Армении с целью представить, произошедшее как «нарушение государственной границы Армении». «Распространив в социальных сетях фотографии погибшего военнослужащего, эта страна растоптала морально-этические нормы и общечеловеческие ценности, прибегла к грязной пропаганде и дезинформации», - сказано в заявлении МИД Азербайджана, в котором указывается на попирание Арменией международного гуманитарного права.

МИД Азербайджана выражает надежду, что международные структуры и в частности МККК предпримут неотложные и необходимые меры для возвращения Азербайджану тела военнослужащего Чингиза Гурбанова.

МИД Азербайджана осудил и позицию генсека ОДКБ Николая Бордюжи, который превысив свои полномочия, исказив суть инцидента, выступил с заявлением будто он произошел на территории Армении.

«Назвав незаконный режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, «нагорно-карабахской республикой», Бордюжа попытался поставить под сомнение территориальную целостность, суверенитет и признанные на международном уровне границы Азербайджана. Подобное безответственное заявление генерального секретаря ОДКБ служит срыву переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, это противоречит принципам отношений с другими странами-членами организации, которые поддерживают территориальную целостность Азербайджана», - отмечается в заявлении МИД. Бордюжа и ранее делал такие предвзятые заявления в связи с конфликтом.

Проведя очередное вооруженное столкновение непосредственно на армяно-азербайджанской границе и используя таких политиков как Бордюжа, отличающихся особой симпатией к Армении, Ереван пытается вовлечь ОДКБ в конфликт и таким образом увеличить политическую напряженность в регионе.

«Мы отвергаем это безответственное заявление Николая Бордюжи и ждем оценки данного заявления со стороны стран-участниц организации», - далее сказано в заявлении МИД Азербайджана.—06D--