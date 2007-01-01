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Политика 2016
Этибар Мамедов опроверг сообщения о возвращении в политику

Этибар Мамедов опроверг сообщения о возвращении в политику

2016 Декабрь 30 ( Пятница )  11:25:13
English Azərbaycan

«У меня нет политических амбиций. Пусть никто не волнуется», - заявил лидер партии Национальной независимости Эитар Мамедов, комментируя агентству Turan  публикации в ряде СМИ , что вскоре Мамедов будет назначен премьер-министром.

Отметим, что подобные публикации появились после того, как на прошлой неделе Мамедов резко раскритиковал правительство Азербайджана.

«Я лишь выразил свое мнение, как гражданин страны, и буду делать это и далее», - добавил он.

*  Напомним, что Этибар Мамедов долгие годы был лидером одной из ведущих оппозиционных партий и не раз претендеовал на высшие посты в государстве, участвовал в президентских выборах.  Несколько лет назад он отошел от политической деятельности.-03B-

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