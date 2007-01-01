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Политика 2016
Пресечена диверсия армянской стороны – версия Минобороны Азербайджана (Обновлено)

Пресечена диверсия армянской стороны – версия Минобороны Азербайджана (Обновлено)

2016 Декабрь 29 ( Четверг )  14:40:42
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Разведгруппа армянской стороны совершила 29 декабря попытку проникновения на азербайджанскую сторону , но попала в ловушку азербайджанских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В ходе боя армянская сторона понесла потери и была вынуждена отступить. В то же время, пропал без вести  азербайджанский военнослужащий Чингиз Гурбанов . Принимаются меры по его поиску.

Минобороны Азербайджана возлагает всю ответственность за случившееся на армянскую сторону. -02D-

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2016 Dекабрь 29 (Четверг) 12:23:29

В ходе сегодняшнего боя на границе Армении и Азербайджана, погибли трое армянских военных – двое солдат и офицер, сообщили армянские СМИ.

Армянская сторона утверждает, что это произошло в результате диверсии ВС Азербайджана. По армянским источникам, с азербайджанской стороны погиб один из нападавших.

Инцидент произошел ранним утром 29 декабря  к юго-востоку от села Чинари Тавушского района Армении.

Минобороны Азербайджана пока не комментирует ситуацию. -02D-

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