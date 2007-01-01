

Провокация Russia Today или неинформированность министра обороны Ирана? 2016 Декабрь 29 ( Четверг ) 12:07:30

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Министр обороны Ирана Хусейн Дехган дал интервью российскому телеканалу Russia Today, где заявил о наличии в Азербайджане израильской шпионской сети, которая действует против Ирана. Такое заявление прозвучало после провокационного вопроса телеканала о якобы антииранских заявлениях израильского премьера Нетаньяху, сделанных во время его недавнего визита в Баку. «Мы обратили внимание наших друзей в Азербайджане на то, что предоставление Израилю доступа в этот регион, не пойдёт им на пользу. Иран этого не потерпит. Но это их решение. Оно принято для достижения их целей и обеспечения их интересов. И мы не можем возражать против этого. Около двух лет тому назад израильский беспилотник-шпион вторгся в наше воздушное пространство из Азербайджана. Мы направили им ноту протеста и указали, что у Израиля есть разведывательное окно в Азербайджане. В то время азербайджанскому президенту было трудно согласиться с этим. Но год спустя, когда я с ним встретился и поговорил, выяснилось, что в Азербайджане есть израильская шпионская ячейка», -сказал Дехган. «Думаю, наши друзья в Азербайджане должны понимать, что многие в регионе и за его пределами не желают установления стратегических отношений между Ираном и Азербайджаном и стремятся помешать этому. Разумеется, азербайджанский президент хочет развивать отношения с нами. Однако есть другие силы, которые вмешиваются и оказывают определённое влияние на ситуацию», - заключил иранский министр. Отметим, что в период пребывания Нетаньяху в Баку никаких антииранских заявлений Нетаньяху не делал, и никаких соглашений о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Израилем подписано не было. С какой целью российский телеканал идет на подобные провокации, догадаться нетрудно. Москва не хочет, чтобы Израиль укреплялся на рынке вооружений Азербайджана, а Тегеран готов использовать любую возможность, чтобы выразить свое недовольство сотрудничеством Баку и Тель- Авива. -02D-