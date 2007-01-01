



Страсбургский суд начал коммуникацию по делу Илькина Рустамзаде

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 16:51:07

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к коммуникации с правительством Азербайджана по делу активиста молодежного движения Nida Илькина Рустамзаде, который содержится в тюремном заключении.

Об этом Turan сообщил его адвокат Неймат Керимли. По его словам, жалоба касается ареста Рустамзаде в мае 2013 г. по представлению генпрокуратуры Азербайджана.

Ему предъявили обвинения по статьям 221.2.1 (хулиганство в составе группы лиц) 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка) УК Азербайджана.

Хулиганством следствие сочло организацию Рустамзаде танцевального флэш-моба Harlem Shake на бакинском бульваре и размещение видеосюжета в YouTube.

Защита считает это обвинение абсурдным, а заключение активиста на этом основании под стражe - неправомерным.

Впоследствии Рустамзаде как и другим семи активистам было выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков, его осудили на 8 лет лишения свободы. Однако осужденные вместе с ним молодые люди, уже давно на свободе.

В жалобе в ЕСПЧ ставится вопрос о нарушении прав Рустамзаде, гарантированных ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) 10 (свобода выражения) и 11 (свобода собраний) Европейской конвенции.

Адвокат сообщил, что правительству отведено время до 3 апреля 2017 г. чтобы ответить на вопросы ЕСПЧ.

Amnesty İnternational признала Рустамзаде «узником совести».—06B—