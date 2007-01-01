

ЕСПЧ начал расследование жалоб о нарушении свободы информации 2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 18:32:36

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал расследование более 10 жалоб из Азербайджана о нарушение свободы информации. Как сообщает сайт ЕСПЧ, жалобы связаны с закрытостью информации о расходовании правительством общественных средств. Во всех указанных делах госструктуры проигнорировали запросы заявителей на информацию, либо ответы были не полными. Заявителями являются Институт права медиа, Центр содействия экономическим инициативам, Объединение содействия свободной экономике, Комитет защиты прав нефтяников, а также журналисты: Ровшан Гаджиев, Яшар Агазаде, Натиг Адилов, юристы: Фариз Намазлы и Халид Агалиев. Ответчиками были ГНКАР, Кабинет министров, AzTV, Милли меджлис, Минздрав, БГУ. В жалобах ставятся вопросы нарушения статей: 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свободу выражения) и 13 (права на эффективные средства юридической защиты). Жалобы составлены Институтом права медиа. ЕСПЧ предоставил время правительству до мая следующего года ответить на поставленные вопросы.—06D-