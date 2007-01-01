



Путин поздравил Алиева с 55 летием

2016 Декабрь 24 ( Суббота ) 12:07:35

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с 55-летием, сообщает сайт Кремля.

В поздравлении Путин выразил уверенность в продолжении конструктивного общения и плодотворной совместной работы двух стран.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившиеся между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного общения с Вами и плодотворной совместной работы», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что Алиев в России известен как надежный друг и принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. -02D-