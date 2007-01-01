AZ

RU

EN





 
Политика 2016
Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан - Брайза

Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан - Брайза

2016 Декабрь 23 ( Пятница )  13:54:04
English Azərbaycan

  Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан,  используя вопрос энергоносителей, считает бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в интервью грузинкой редакции «Голоса Америки».

На вопрос, как повлияет на Грузию и Южный Кавказ улучшение отношений между  Россией и Турцией , Брайза ответил, что не ждет прямого влияния на Грузию.

«Меня  больше беспокоит вопрос об энергоносителях, с помощью которого Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан.

Цель газопровода  «Турецкий поток» -  доставка российского газа в ЕС и сокращение инвестиций в энергосферу Азербайджана. На мой взгляд, это часть российской стратегии, которая нацелена на усиление влияния в Грузии и Азербайджане», - сказал Брайза. -02D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com