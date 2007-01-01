

В Баку открылась штаб-квартира ТюркПА 2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 17:54:52

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Церемония открытия штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) состоялось в четверг в Баку. В церемонии участвовали главы парламентов Азербайджана Огтай Асадов, Турции - Исмаил Гахраман, Казахстана - Нурлан Нигматулин и Кыргызстана - Чинибай Дурсунбеков. Решение о создании ТюркПа было принято ранее главами тюркоязчных стран. Целью его создания является укрепление всесторонних связей между тюркоязычными странами. -02D-