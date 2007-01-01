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Экономика и финансы 2016
Совету финансовой стабильности поручено утвердить денежную программу на 2017 год

Совету финансовой стабильности поручено утвердить денежную программу на 2017 год

2016 Декабрь 29 ( Четверг )  13:44:20
English Azərbaycan

Президент Ильхам Алиев дал указание Совету финансовой стабильности АР утвердить на этой неделе и обеспечить исполнение денежной программы за 2017 год, а также План мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в 2017 году и среднесрочный период.

Совету поручено ускорить проведение мер по оздоровлению ОАО «Международный банк Азербайджана».

15-го июля 2015 года был подписан указ «О мерах оздоровления в связи с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций Открытого Акционерного Общества «Международный Банк Азербайджана». В целях исполнения этого указа государственному ЗАО Небанковская кредитная организация “Aqrarkredit” были переданы проблемные активы МБА на сумму свыше 5,6 млрд. манат. Взамен этого из государственного бюджета и за счет размещения облигаций в Центробанке МБА получил денежные средства на эту же сумму.

Совет финансовой стабильности был создан 15-го июля этого года.  --08D--

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