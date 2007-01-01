

SOCAR ввела в строй после капремонта скважину на Нефтяных Камнях 2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 13:33:15

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Госнефтекомпания Азербайджана ввела в эксплуатацию после капремонта скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте SOCAR. Скважина №2646 ранее была пробурена с морского основания №1637А. Суточный дебит скважины после капремонта составляет 12 тонн нефти. Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефт Дашлары". * Месторождение "Нефт Дашлары" было открыто в ноябре 1949 года, оно разрабатывается с конца 1952 года. –12В—