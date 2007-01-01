SOCAR ввела в строй после капремонта скважину на Нефтяных Камнях

SOCAR ввела в строй после капремонта скважину на Нефтяных Камнях2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 13:33:15
Госнефтекомпания Азербайджана ввела в эксплуатацию после капремонта скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте SOCAR.
Скважина №2646 ранее была пробурена с морского основания №1637А.
Суточный дебит скважины после капремонта составляет 12 тонн нефти.
Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефт Дашлары".
* Месторождение "Нефт Дашлары" было открыто в ноябре 1949 года, оно разрабатывается с конца 1952 года. –12В—