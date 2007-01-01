



В Азербайджане ожидается спад добычи нефти на уровне около 950 тыс. тонн

2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 13:32:02

Если верить правительственным прогнозам, то подряд два года в Азербайджане ожидается спад добычи нефти на уровне около 950 тыс. тонн.

По данным агентства Turan со ссылкой на официальные данные правительства Азербайджана, корректированные объемы добычи нефти в 2016 году прогнозируются на уровне 40 млн. 744,9 тыс. тонн. Отметим, что предыдущие прогнозы, сделанные в конце лета, были на уровне 41 млн. 306,4 тыс. тонн.

По итогам 2015 года, согласно данным Госкомстата АР, в стране было добыто 41 млн. 689 тыс. тонн нефти и конденсата. Если исходить из этих данных, то в текущем году ожидается спад производства нефти на 944,1 тыс. тонн или на 2,26%.

Правительство прогнозирует, что в 2017 году в стране будет добыто 39 млн. 796,9 тыс. тонн нефти. Тогда по сравнению с прогнозными данными текущего года спад добычи сырья составит 948 тыс. тонн или на 2,32%.

Отметим, что по итогам 11 месяцев 2016 года, согласно данным Госкомстата, в Азербайджане было добыто 37 млн. 717,2 тыс. тонн (спад на 598 тыс. тонн), в том числе в ноябре – 2 млн. 998,1 тыс. тонн. –12В--