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Экономика и финансы 2016
С января вырастут налоги за неиспользование земель

С января вырастут налоги за неиспользование земель

2016 Декабрь 25 ( Воскресенье )  14:05:11
English Azərbaycan

С 1-го января в Азербайджане вступает в силу новый налог – 1сотка/манат за неиспользование сельскохозяйственных земель. 

Как сообщили Turan в Министерстве сельского хозяйства, подготовлен проект «Критерий и правил в определении использования по назначению и невозможности использования по назначению сельскохозяйственных земель». Документ подготовлен в целях применения изменений в Налоговый кодекс по налогообложению неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Земли, используемые по их назначению, а также не пригодные к использованию по объективным причинам (отсутствие ирригации, мелиорации и пр. агротехнических условий) облагаются налогом в размере 0,06 манат за 1 условный бал.   --08D--

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