



Представлен сайт www.azexport.az

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 11:29:14

Накануне, 20-го декабря в Баку состоялась презентация сайта azexport.az, платформы для продажи товарах азербайджанского происхождения на внешних и внутренних рынках.

Будучи интегрированным с популярными электронными торговыми платформами all.biz, alibaba.com и др., Azexport.az делает Азербайджанскую продукцию доступной для потенциальных покупателей в любой точке мира, отмечено в сообщении управляемого Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Для осуществления данной миссии ведущие мировые и местные транспортно-логистические компании интегрировались в Azexport.az. Azexport.az. Сайт обеспечивает быстрое и безопасное осуществление платежа для владельцев карт VISA, Master Card и American Express.

В настоящее время на сайте представлена информация о товарах свыше 90 местных компаний.

Ресурс Azexport.az создан согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 21 сентября 2016 года «О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджанской Республике». --08D--