



Налоговая амнистия показатель недальновидности правительства – эксперт

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 12:01:30

Правительство не может предвидеть не только за 5-10 лет вперед, но и не может планировать на 5 дней вперед, доказательством чему является инициатива о налоговой амнистии, считает экономист Натиг Джафарли.

Как передает Turan, на своем профиле в социальной сети Facebook, Н.Джафарли отметил, что инициатива о налоговой амнистии на первый взгляд выглядит позитивным, в пользу граждан, предпринимателей, однако на самом деле это не так.

«Если правительство задумало налоговую амнистию, то почему они не учли это при принятии госбюджета. Госбюджет принят всего пять дней назад, составлены параметры, доходы, расходы. 624 млн. манат, которые попадают под амнистию, включены в налоговый прогноз», сказал он.

При этом экономист считает, что до налоговой амнистии следовало бы объявить финансовую амнистию и легализовать теневую экономику. При этом большая часть финансовых средств, полученных путем коррупции и другими нелегальными путями, возвращается в бюджет, а другая часть попадает под амнистию. Лишь после этого объявляется налоговая амнистия.

«Самое главное все это делается после изменений в политическом управлении. Параллельно с финансовой и налоговой амнистией объявляют законы о Люстрации и Реабилитации. Чиновники, которые замешаны в коррупции, отстраняются от занимаемых должностей. Имущества, которые долгие годы забирали у граждан, путем реабилитации возвращаются им», считает Н.Джафарли.

Н.Джафарли подчеркнул, если 624 млн. манат включены в налоговый прогноз, то сейчас либо парламент должен изменить госбюджет, либо эту сумму будут собирать у бизнесменов, дела которых и без этого идут не лучшим образом.

Отметим, что согласно законопроекту «О налоговой амнистии», который рассмотрен парламентским комитетом по экономике, предпринимательству и промышленности если налогоплательщик оплатит в январе 2017 года 30%, в феврале 50%, в марте 70% налогового долга, то остальная часть будет амнистирована. --71D--