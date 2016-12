Юридические проблемы

Джордж Майкл: красивый, талантливый, успешный и несчастный 2016 Декабрь 26 ( Воскресенье ) 10:09:20



В воскресенье в своем доме в Англии скоропостижно скончался музыкант Джордж Майкл. Выдающиеся способности певца, автора песен и продюсера сделали его одним из самых успешных артистов мира. Бог даровал ему великолепную внешность и хороший голос, а умение держаться на сцене сделало его любимым концертным исполнителем для нескольких поколений любителей популярной музыки. Первого успеха он добился в составе группы Wham!, а сольная карьера принесла ему множество наград и сделала мультимиллионером. В то же время проблемы с наркотиками и конфликты с полицией сильно подорвали его репутацию и на какое-то время даже затмили его музыкальный талант. Настоящее имя певца - Йоргос Кириакос Панайоту; он родился в Лондоне 25 июня 1963 года. Его отец приехал в Британию с Кипра в 50-е годы и содержал небольшой греческий ресторан. Мать его - англичанка, танцовщица. Детство будущей звезды было далеко не безоблачным. Майкл впоследствии вспоминал, что родители постоянно работали, чтобы содержать семью, и времени на тепло почти не оставалось. "Меня никогда не хвалили, никогда не обнимали. От счастливого сказочного детства я был очень далек", - жаловался он в одном из интервью. Когда Йоргос был подростком, семья переехала в графство Хертфордшир. Там, на почве общего интереса к музыке, он подружился с одноклассником Эндрю Риджли, и вскоре еще с несколькими друзьями они основали группу, игравшую музыку ска. Долго она не продержалась. В 1981 году Майкл и Риджли основали Wham! Первый сингл Wham "Rap!" остался по большому счету незамеченным, но уже второй - "Young Guns (Go For It)" - принес им известность после того, как Wham! в последнюю минуту пригласили принять участие в популярной телевизионной программе Top of the Pops, после чего песня поднялась на третье место в британском хит-параде. Поначалу Wham! выглядели эдакими бунтарями - затянутые в кожу и с песнями типа Bad Boys. Постепенно, однако, дуэт стал сдвигаться в сторону более стандартной поп-музыки. В видеоклипе к песне "Wake Me Up Before You Go-Go", ставшей хитом по обе стороны океана, на смену коже пришел облик холеных модников. Майкл был безусловным фронтменом группы, и переход его к сольной карьере был практически неизбежен. Вышедший в 1984 году сингл "Careless Whisper", хоть и был написан совместно с Риджли, был уже практически сольной пластинкой Джорджа Майкла. Wham! окончательно распались в 1986 году, и уже весной следующего года Майкл выпустил сингл "I Knew You Were Waiting (For Me)" - дуэт с кумиром своей молодости, американской певицей Аретой Франклин. К этому же времени относятся и первые метания относительно его сексуальной ориентации. В интервью газете Independent в качестве причины своей депрессии после распада Wham! он назвал растущую убежденность в том, что он не бисексуал, а гей. Юридические проблемы Большую часть 1987 года Майкл провел в работе над своим первым сольным альбомом Faith, вышедшим осенью того же года. Альбом поднялся на вершину хит-парадов в Британии и в США, разошелся тиражом 25 миллионов экземпляров и принес певцу премию "Грэмми" в 1989 году. Сингл с песней из альбома "I Want Your Sex" вызвал крайне противоречивую реакцию. Многие американские радиостанции отказывались ставить песню в ротацию, другие предпочитали пускать в эфир более приличную версию, в которой слово "sex" был заменено на слово "love". Как бы то ни было, песня дошла до третьего места в хит-парадах и в Британии, и в США. Мировое турне 1988 года укрепило статус Майкла как суперзвезды, хотя сопровождающиеся визгом малолетних поклонниц бесконечные гастроли сильно его изматывали и лишь учащали ставшие к тому времени регулярными приступы депрессии. Он даже отказался каким бы то образом продвигать свой второй альбом Listen Without Prejudice Vol. 1. Ни один из синглов не сопровождался видеоклипом. Намного более погруженный в личные проблемы, чем Faith, альбом был нацелен на более взрослую аудиторию. В Америке он не сумел повторить успех своего предшественника, хотя в Британии, наоборот, продавался даже лучше, чем Faith. Во время гастролей в Рио-де-Жанейро в ходе тура Cover to Cover в 1991 году он познакомился с Ансельмо Фелеппа, который стал его постоянныем партнером, хотя Майкл по-прежнему избегал публично признаваться в своей гомосексуальности. Отношения с Фелеппа были недолгими - в 1993 году он умер от кровоизлияния в мозг. Планам выпуска в свет Listen Without Prejudice Vol 2 не суждено было реализоваться из-за юридического спора с компанией Sony. Спор превратился в затяжную и дорогостоящую юридическую тяжбу, приведшую в конечном счете к окончательному разрыву Майкла с Sony. В ноябре 1994 года Майкл выпустил сингл Jesus to a Child, посвященной покойному возлюбленному Фелиппе. Песня сразу поднялась на вершину британского хит-парада. Она вошла в изданный в 1996 году альбом Older, над которым певец работал три года. Каминг-аут В меланхоличном и временами даже мрачном Older множество намеков на сексуальную ориентацию Майкла. Изменился и его внешний облик - на смену длинным волосам и бороде пришла короткая стрижка и кожаное облачение. В Британии и других странах Европы альбом пользовался большой популярностью. В США же он практически провалился: там публика по-прежнему жаждала Джорджа Майкла - поп-звезду, а не того серьезного артиста, которым он стремился стать. На ежегодной премии Brit Awards он был признан лучшим сольным артистом. Он также в третий раз получил премию Айвора Новелло как лучший автор песен. Смерть матери от рака вновь погрузила его в затяжной период депрессии. В интервью журналу GQ он признавался, что подумывал о самоубийстве и что спасла его только поддержка нового партнера Кенни Госса. В апреле 1998 года он был арестован в общественном туалете в Беверли-Хиллз полицейским в штатском. Ему было предъявлено обвинение в совершении развратных действий. Он был оштрафован и приговорен к 80 часам общественных работ. Этот инцидент побудил Майкла открыто признаться в своей гомосексуальности и в том, что он состоит в отношениях с далласским бизнесменом Кенни Госсом. Он продолжал записываться и в 1999 году издал альбом кавер-версий Songs from the Last Century. Два года ушло на работу над новым оригинальным альбомом Patience, который вышел в 2004 году. Альбом был воспринят как возвращение к былой форме. В Британии он приобрел моментальный успех и даже в США, несмотря на прежние провалы, поднялся на 12-ю ступеньку в хит-параде. После выхода Patience Майкл сказал в интервью Би-би-си, что больше не будет записывать альбомов на продажу. Вместо этого он будет выкладывать свою новую музыку в сеть бесплатно с просьбой к своим поклонникам переводить деньги на благотворительность. В 2006 году после 15-летнего перерыва он отправился в гастрольный тур и стал первым артистом, выступившим на построенном заново стадионе Уэмбли. Его частная жизнь не переставала сходить со страниц таблоидов. В 2006 году он был арестован, и ему было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. В июле того же года таблоид News of the World сообщил, что Майкл был замечен в совершении сексуальных действий в лондонском парке Хампстед-Хит. Майкл пригрозил подать в суд на фотографов за преследование и вмешательство в частную жизнь, но в то же время признал, что нередко ночью выходит в парк в поисках "анонимного и ни к чему не обязывающего секса". В 2010 году он был приговорен к восьми неделям тюремного заключения за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Его освободили после отбытия половины срока. Накануне концерта в Праге в 2011 году он объявил, что кщк за два года до этого расстался со своим партнером Кенни Госсом, объяснив разрыв алкоголизмом Госса и своими собственными проблемами с наркотиками. Талант Джорджа Майкла сделал его звездой мирового масштаба, но он все время чувствовал себя в этой роли неуютно. Однажды он признался, что облик кумира подростков был всего лишь его альтер-эго, маской, которую он надевал, выходя на сцену, чтобы выполнять свою работу. Он изо всех сил стремился к признанию в качестве автора серьезных песен и музыкального продюсера. Он менял свой стиль, пытаясь завоевать более взрослую аудиторию, параллельно борясь с депрессией и сомнениями относительно своей сексуальности. Он останется в памяти как один из самых ярких музыкантов поколения 80-х. http://www.bbc.com