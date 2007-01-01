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Культура 2016
В «Ичери-Шехер» открылся Театр марионеток

В «Ичери-Шехер» открылся Театр марионеток

2016 Декабрь 24 ( Суббота )  14:08:45
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Сегодня в историко-архитектурном заповеднике «Ичери-Шехер» в исторической части Баку с участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Театра марионеток, сообщает сайт главы государства.

Отметим, что Театр марионеток на улице Асафа Зейналлы, действует под руководством  художника, дизайнера, режиссера  Тарлана Горчу.

В театре уже состоялись пробные показы спектакля «Лейли и Меджнун», и, по отзывам зрителей, представление этой восточной поэмы в исполнение марионеток удалось. –06D--

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