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ÇƏTİN SUAL2016

Это кризис системы – Панах Гусейн

2016 Декабрь 28 ( Среда )  16:30:06
English Azərbaycan

Cостояние экономики Азербайджана полностью отражает состояние маната, заявил экс-премьер Азербайджана Панах Гусейн в интервью  программе «Çətin sual» агентства Turan.   

В том числе показателем ситуации является формирование черного валютного рынка.

«Управляемая экономика вступила в фазу хаоса, оказавшись под влиянием законов властей с одной стороны и правил теневых, криминальных групп, с другой. Это долго не может продолжаться», - сказал он.

По словам Гусейна, вслед за кризисом в банковской и финансовой сферах, произойдет обвал реальной экономики и переход в политических кризис. Это неизбежно.

Бывший премьер считает, что основная причина кризиса в Азербайджане -  внутренние факторы. В первую очередь это связано с политической системой, а точнее системой управления.

«Рано или поздно кризис должен был наступить в результате сосредоточения экономики в руках одной семьи», - отметил он.

По мнению Гусейна, главным условием для изменения ситуации является уход нынешней власти, во главе с Ильхамом Алиевым.

Комментируя последние шаги в экономике, а также стратегических дорожных карт, он подчеркнул, что эти документы написаны по  «шаблону».

«Дорожные карты - нереализуемые документы. К примеру, процветание черного валютного рынка ускорился после принятия дорожной карты по финансовой системе.  Нет необходимости ждать 2025 года, чтобы убедиться, что дорожные карты не работают. Итоги 2017 года это покажут», - считает Гусейн. 

В настоящее время идет криминализация банковского сектора, где специалисты по отмыванию грязных денег становятся членами наблюдательных советов банков.

«В 2016 году произошло крушение банковской системы, и сейчас  многие банки существуют формально», - сказал он. 

«Азербайджан упустил возможность начать реальные политические реформы и сейчас уже кризис непреодолим»,- считает Гусейн.

Азербайджанское общество против хаоса и никто этого не хочет. Главная задача выйти из этой ситуации с наименьшими потерями»,- считает экс- премьер министр. –71D-

 

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