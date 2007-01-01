Это кризис системы – Панах Гусейн

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 16:30:06

Cостояние экономики Азербайджана полностью отражает состояние маната, заявил экс-премьер Азербайджана Панах Гусейн в интервью программе «Çətin sual» агентства Turan.

В том числе показателем ситуации является формирование черного валютного рынка.

«Управляемая экономика вступила в фазу хаоса, оказавшись под влиянием законов властей с одной стороны и правил теневых, криминальных групп, с другой. Это долго не может продолжаться», - сказал он.

По словам Гусейна, вслед за кризисом в банковской и финансовой сферах, произойдет обвал реальной экономики и переход в политических кризис. Это неизбежно.

Бывший премьер считает, что основная причина кризиса в Азербайджане - внутренние факторы. В первую очередь это связано с политической системой, а точнее системой управления.

«Рано или поздно кризис должен был наступить в результате сосредоточения экономики в руках одной семьи», - отметил он.

По мнению Гусейна, главным условием для изменения ситуации является уход нынешней власти, во главе с Ильхамом Алиевым.

Комментируя последние шаги в экономике, а также стратегических дорожных карт, он подчеркнул, что эти документы написаны по «шаблону».

«Дорожные карты - нереализуемые документы. К примеру, процветание черного валютного рынка ускорился после принятия дорожной карты по финансовой системе. Нет необходимости ждать 2025 года, чтобы убедиться, что дорожные карты не работают. Итоги 2017 года это покажут», - считает Гусейн.

В настоящее время идет криминализация банковского сектора, где специалисты по отмыванию грязных денег становятся членами наблюдательных советов банков.

«В 2016 году произошло крушение банковской системы, и сейчас многие банки существуют формально», - сказал он.

«Азербайджан упустил возможность начать реальные политические реформы и сейчас уже кризис непреодолим»,- считает Гусейн.

Азербайджанское общество против хаоса и никто этого не хочет. Главная задача выйти из этой ситуации с наименьшими потерями»,- считает экс- премьер министр. –71D-