

Азербайджан: Важные экономические события 2016 года 2016 Декабрь 28 ( Среда ) 23:11:38

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2016 год самый проблемный за последние 15 лет 1.10 марта президент Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан переходит на новую ненефтяную модель экономического развития. 2.17 марта президент Ильхам Алиев распорядился создать в поселке Алят Гарадагского района города Баку, включая территорию нового Бакинского международного морского торгового порта, особую зону для свободной торговли. 3.13 апреля заключено соглашение о создании транспортного консорциума с участием Казахстана, Азербайджана и Грузии и отдельное соглашение по железнодорожному консорциуму между Казахстаном и Азербайджаном 4. 9 сентября учетная ставка центрального банка Азербайджана увеличилась с 9,5% до 15%. 5. 4 октября закрыт один из пяти системообразующих банков страны «Standart» . 6. 7 ноября Азиатский банк развития (АБР) выделил кредит азербайджанской компании ЗАО «Южный газовый коридор» в размере $1 млрд. АБР выделил также Азербайджану кредит 500 млн. долларов, для сохранения расходов на социальные нужды, создание новых рабочих мест и диверсификации экономики. 7. 22 ноября ГНКАР и французской компанией «TOTAL» о принципах разработки газового месторождения Апшерон на Каспии. 8. 6 декабря президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении стратегической дорожной карт по развитию экономики до 2025 года. 9. 22 декабря Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций одобрил предоставление Азербайджану кредита в размере $600 млн. для финансирования строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP). 10. 23 декабря ГНКАР и компания ВР подписали соглашение о разработке месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли до 2050 года, открывающее дорогу к новым крупным инвестициям в АЧГ. Резюме 2016 года Уходящий 2016 в экономике оказался самым проблемным годом за последние полтора десятилетия. Впервые появились все признаки стагфляции: заметный спад в экономике (-3,9% за 11 месяцев) сопровождался растущей инфляцией (12,1%). В значительной степени эти стало следствием весьма пассивной экономической политики в 2015 году, когда правительство даже после двух девальваций все еще рассчитывало на рост мировых на нефть. Однако уже в январе 2016 года цены опускались до 30 долларов и стало ясно, что эту политику придется менять. В марте президент объявил о том, что страна переходит к новой ненефтяной модели развития экономики. В 2016 году ухудшались многие показатели экономики, хотя, казалось бы, весь год создавался серьезный институциональный задел для ее развития – от реформ на таможне и налоговом ведомстве до серьезной поддержки инвесторов через льготные режимы работы в Азербайджане, программы поддержки экспорта из страны. Но заметных сдвигов не произошло, потому что макроэкономическая среда оставалась очень неустойчивой. Манат продолжал дешеветь, сбить инфляцию не удалось, замерло кредитование, никак не удавалось очертить хотя бы контурно, источники роста в экономике. У экономики резко сузились инвестиционные возможности (спад инвестиций за 11 месяцев составил 28%). Перед лицом новой реальности правительство искало точки роста в отраслях и пыталось ускорить создание в стране льготных экономических зон – промышленных парков, промышленных и аграрных кварталов. Весь год росло число резидентов в Сумгаитском химико-промышленном парк, президент направил 4 млн из собственного фонда на ускорение работ по созданию в Пираллахи промышленно-технологического парка. Однако большинство строящихся или запланированных к предприятий начнет давать продукцию только в 2018 году. А чтобы стимулировать стагнирующий строительный сектор, в апреле было создано Государственное агентство по жилищному строительству. При этом правительство попыталось расширить источники прибыли в иностранной валюте – за счет транзитных доходов, доходов от туризма, аграрного сектора. Год отмечен обостренным интересом к транзитным проектам через страну. Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси–Карс перенесли на первое полугодие 2017 года, но параллельно правительство работало над реализацией проекта Север-Юг и он уже начал частично приносить деньги. Президент создал специальную комиссию по грузовым тарифам и к концу года готов весь предварительный пакет документов по работе коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Запад. Вокруг Бакинского международного морского торгового порта создается особая зона для свободной торговли. Едва ли не единственным устойчиво-работающим сектором экономики оставалась «нефтянка», отчасти из-за диверсифицированного характера ее деятельности. ГНКАР смогла сохранить уровень добычи на уровне 2015, развивала целый ряд проектов вне страны, включая стратегически важный для страны Южный газовый коридор. Из большого количества событий в энергетическом секторе можно выделить также рамочное соглашение между ГНКАР и французской компанией TOTAL о принципах разработки газового месторождения Апшерон на Каспии. Вместе с TOTAL ГНКАР стала участницей консорциуме Ivory Coast LNG, в котором получила долю в 26%. Из редких неудач надо отметить окончательное расторжение соглашения по приобретению ГНКАР 66% акций греческой компании DESFA. В конце года оказались частично решены и ряд вопросов финансовой поддержки проектов TANAP и ТАР. А в декабре ГНКАР и компания ВР подписали соглашение о разработке месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли до 2050 года, что открывает дорогу новым крупным инвестициям в АЧГ. Самой кризисной точкой экономики стала финансовая система, которая в значительной степени утратила свою главную функцию – финансового посредника для экономики и кредитора реального сектора. Денежное предложение в экономике продолжало уменьшаться почти весь 2016 год. Отложенные реформы в банковском секторе, а, более всего, две девальвации 2015 года подвели банковский сектор к полноценному кризису. За год было закрыто 10 банков, среди них один из пяти системообразующих банков страны «Standart». По состоянию на 23 декабря вкладчикам 10 закрытых банков посредством Фонда страхования вкладов было компенсировано в целом 721 млн. 57 тыс. манат. На очереди еще около десяти банков. С начала 2016 года был объявлен плавающий курс маната. Постоянно снижающийся курс маната ставил правительство перед необходимостью принятия целого ряда неотложных мер по контролю за движением валюты. В уходящем году были закрыты все уличные обменные пункты валюты, вводились ограничения на продажу банками иностранной валюты. Курс доллара подскочил с 1,5610 пятого января 2016 до 1,7622 манат на 23 декабря. Уже к марту ЦБА потратила на стабилизацию курса 990 млн манат, а затем отказался от масштабный интервенций. От резкого сползания вниз манат удержало активное участие в валютных аукционах Нефтяного фонда, который за девять месяцев выбросил на рынок 4 млрд долларов. Основные причины дефицита доллара на рынке оставались прежними – отток капитала из страны, затраты на импорт, растущие внешние долги страны. Все это происходило на фоне растущего дефицита платежного баланса страны, прежде всего, по счету движения капитала. Осознавая растущие сложности в регулировании финансового рынка, правительство уже в январе создало новый для страны институт - Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР), первое в стране юридическое лицо публичного права. Такой же статус через некоторое время получил Центральный банк страны. Тенденцией года стало то, что в этот новый юридический статус перешли и многие другие государственные институты. В сентябре учетная ставка центрального банка страны увеличилась с 9,5% до 15%. ЦБА продолжал свою политику по сокращению денежного предложения в экономике, хотя оно и без того было сжато до предела. При этом банки, настроенные на рост доллара, сразу конвертировали манаты в доллары. Многое в финансовой сфере случалось в первый раз. С целью поддержания ликвидности МБА Госнефтефонд дважды разместил в этом банке свои депозиты под 4% годовых Это было экстраординарное событие, так как всегда считалось .крайне рискованным размещать средства фонда на внутреннем рынке ПНФР зарегистрировала первую эмиссию Госнефтекомпанией долларовых облигаций. В рамках контроля за курсом и денежно-кредитным рынком стали появляться новые инструменты: депозитные аукционы ЦБА, двойные валютные (валютой и манатом), К декабрю банки вообще перестали продавать валюту. Одновременно заметно ужесточилась в уходящем году процедура перевода иностранной валюты за рубеж. «Успокоить» валютный рынок пока не удалось, но глава ЦБА заявил от имени созданного в 2016 году Совета по финансовой стабильности, что экономика окончательно переходит на плавающий курс маната. В этом году была очерчена борьба с монополиями. Реально разрушена монополия на гостаможне Президент страны инициировал принятие поправок в Уголовный Кодекс, предусматривающий уголовное наказание монополистам за преступный сговор против конкурентов. Однако «Кодекс конкуренции», регламентирующий эти отношения, так и не был принят. Резко ухудшилось социальное положение населения. Средняя зарплата по стране составила 303 доллара – Азербайджан уступил по этому показателю Грузии и Армении. Доходы населения росли, но их «съедала» растущая инфляция. Социальные расходы бюджета остались на уровне 2015 года. В то же самое время стали расти тарифы на коммунальные услуги, чего давно не наблюдалось. Фактически дважды за год выросли тарифы на электроэнергию. Введенные в ноябре дифференцированные тарифы на электроэнергию и газ стали причиной ожесточенных дискуссий среди экономистов. Позднее, в декабре по поручению президента лимит на электричество был повышен до 300 киловатт часов за месяц и до 1700 кубометров газа в год. Рост безработицы за 2 квартала 2016 года оценивается ЦБА в 190 тысяч рабочих мест. 16 декабря парламент с заметным опозданием принял бюджет страны на 2017 года при 112 голосами «за» и трех голосах «против». Доходы госбюджета прогнозируются на уровне 15 млрд. 955 млн. манат (26% от ВВП). Расходы госбюджета прогнозируются на уровне 16 млрд. 600 млн. манат. (27% от ВВП) Доходы бюджета сократились по сравнению с 2016 годом на 867 млн. манат ( -5,2%), расходы - на 1 млрд. 895 млн. манат (- 10,2%). Бюджеты развития остаются в прошлом. Последний раз расходы бюджета росли в 2014 – на 1,7%. В 2015-17 они начали ежегодно сокращаться. Знаком того, что правительство признает кризис, стало решение главы государства создать дорожную карту по выходу из кризиса. Это первый документ, который, более или менее, обозначает пути дальнейшего развития экономики страны до 2025 года. В целом реализация стратегической дорожной карты требует финансов в 27 млрд. манат. Разработаны стратегические дорожные карты и по всем 11 секторам экономики, которые охватывает этот документ. Примечательно, что общее руководство и контроль над реализацией стратегических дорожных карт Алиев возложил не на Кабинет министров, а на администрацию Президента Азербайджана. На следующий год прогнозируется начало роста экономики (на 1%, до 61,4 млрд манат). Тем не менее, Азербайджан входит в новый год с многочисленными проблемами, которые так и нашли своего разрешения в 2016 году. Аналитическая служба Туран