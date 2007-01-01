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Аналитика 2016
Азербайджан: Важные политические события 2016 года

Азербайджан: Важные политические события 2016 года

2016 Декабрь 26 ( Понедельник )  00:42:06
English Azərbaycan

2016 год -  кризис системы

1. 17 марта в связи с амнистией начался процесс  освобождения значительной части политзаключенных.

 2. 30-31 марта президента Ильхам Алиев провел переговоры в Вашингтоне с вице-президентом Джо Байденом, госсекретарем Джоном Керри и др.

3. 1-4  апреля  в  Нагорном Карабахе  начались боевые действия, которые завершились установлением контроля Азербайджана над отдельными участками ранее оккупированных территорий.

4. 3 апреля обнародовано  Панамское досье, где фигурируют тайный оффшорный бизнес семьи президента Алиева.

5.  10 мая  на постаменте памятника Гейдару Алиеву молодые  неформалы Байрам Мамедов и Гияседдин Ибрагим начертили граффити «Поздравляем с праздником раба!»

6. 19 июля началось судебное заседание по  так называемому Нардаранскому делу.

7.26 сентября  в Азербайджане прошел    референдум по поправкам в Конституцию, в частности  о введении семилетнего  президентского правления,  института вице-президентства и др.

8. 2 октября  Папа Римский Франциск прибыл в Баку.

9.  6 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев  утвердил "Стратегические дорожные карты национальной экономики и основных секторов экономики". 

10. 13 и 16 декабря премьер-министр  Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-премьер России Дмитрий Рагозин  совершили визиты в Азербайджан.


Резюме 2016 года

2016 год  ознаменовался в Азербайджане противоречивыми событиями,  как и подобает стране, переживающей   глубокий социально-экономический или еще точнее - системный кризис.

Первым важным событием, несомненно, можно назвать  стартовавший в марте процесс освобождения политзаключенных, который завершился к лету выходом на свободу  большей части, входящей в списки из ста человек. 

Однако начавшаяся  оттепель в отношениях государство и гражданское общество не получило своего дальнейшего развития, что проявило себя  началом судебного процесса над сторонниками движения «Мусульманского единства» и просто верующими, арестованными в ходе полицейской операции устрашения в селении Нардаран. Всего более ста  человек. Также продолжилось давление на активистов светской части гражданского общества, что вылилось в очередные аресты. В этом контексте показательно суровое наказание двум юношам – Гияседдину Ибрагиму и Байраму Мамедову, запечатлевшим на памятнике Гейдару Алиеву протестное граффити "С праздником рабов".  Судебный приговор оказался чрезмерно суровым, что   говорит о том, что он продиктован волей президента страны. Ответ молодых людей оказался адекватным – они не покаялись  в  содеянном. Это неординарное  для страны событие  показывает высокую степень напряжения,  сложившегося между администрацией Алиева и  обществом.

Наряду с судебными процессами над противниками режима, прошли судебные заседания  и над бывшими его апологетами. На скамье подсудимых  оказались высокопоставленные сотрудники министерств национальной безопасности и связи, Международного банка Азербайджана. Ход судебных процессов вскрыл серьезные внутренние трудноизлечимые болезни режима.

В уходящем году не нашло своего разрешения требование Инициативы прозрачности в добывающей промышленности к правительству об устранении препятствий  для нормального функционирования гражданского общества. Срок выполнения требования перенесен на март.

Тема внутренней и региональной безопасности с учетом интересов США, Европейского союза была одной из определяющих. Реальный старт принятию решений о реформах в стране, которые были объявлены под занавес года, был дан в ходе визита президента Ильхама Алиева в конце марта  в Вашингтон, где состоялись серьёзные консультации с руководством США. Его результатом можно рассматривать референдум об изменениях в конституцию, который обеспечивает оперативное переформатирование всех ветвей власти и более надежную конструкцию преемственности власти. И вторым важным событием стало анонсирование реформ, которые должны стартовать весной  2017 года. На  гарантированное выполнения взятых обязательств Алиевым,  могут оказать обнародованное 3 апреля "Панамское досье", где фигурирует тайный семейный бизнес президента,   скандал с подкупом депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятый в США Акт Магнитского.    

Так уж совпало, что сразу же по окончании визита в Вашингтон, азербайджанская армия вначале апреля проводит молниеносную войсковую операцию демонстрации военной силы, в определённой степени успешную. Это событие привнесло в процесс урегулирования более конструктивные нотки в позиции Армении, что выражалось в переосмыслении конфликта и обсуждения путей применения сторон.

Сюда же можно отнести визит Папы Римского Франциска  с миссией мультикультуралагического плана, что совпадает с  декламируемой мультикультурастической идеологией режима. Учитывая влияние Ватикана в католической среде, Святой престол  имеет немалые возможности, чтобы заручиться дополнительной поддержкой христианского мира  реформистских начинаний    мусульманской страны.

И наконец, практично-символические визиты в Баку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и вице-премьера России Дмитрия Рогозина под занавес года. Визиты призваны были подчеркнуть сочетание подходов Запада и России к кризисной ситуации  в Азербайджане, и поддержки дальнейших    перемен в стране, которые запланированы на 2017 год  и продиктованы  изменениями в конституцию страны  и принятой программой институциональных и экономических реформ. 

Аналитическая служба Туран

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